Anderlecht a-t-il déjà été si bas depuis la création des Playoffs ? "La bataille pour le top 4 est une course de chevaux boiteux"

Depuis le début des Playoffs, le top 6 semble plus que jamais être à deux vitesses. Cela s'est encore confirmé ce weekend.

Le Club Bruges compte désormais 42 points, suivi par le Genk et l'Union Saint-Gilloise avec 40 points. L'écart avec Anderlecht à la quatrième place est presque insurmontable. Les Mauves ont 27 points, devant La Gantoise (26) et l'Antwerp (24). 13 points d'écart entre le troisième et le quatrième après quatre journées de Playoffs, du jamais vu.

Du côté d'Anderlecht, de l'Antwerp et de La Gantoise, la bataille pour la quatrième place a été fixée dès le début comme objectif principal. Ces trois équipes n'en mènent pas large, celle qui parviendra à coiffer les deux autres sur le poteau n'en sortira pas franchement grandie pour autant.

Qui pour se réveiller avant la fin de saison ?

Cela s'est confirmé avec le triste match nul entre Anderlecht et l'Antwerp : "L’accent a été mis principalement sur le positif par les deux clubs. C'est compréhensible de leur point de vue, mais cela ne m'enlèvera pas de l'esprit que c'était un match cruellement mauvais entre deux équipes - comme l'a également indiqué Besnik Hasi - qui ne sont pas en forme et jouent sans confiance", déplore Peter Vandenbempt sur Sporza.

"Le match était vraiment sombre. Et quand vous voyez ensuite La Gantoise se faire piétiner par le Club de Bruges dans la foulée, vous vous rendez compte que cette course à la quatrième place est vraiment une course de chevaux boiteux", poursuit-il.

L'éditorialiste en viendrait presque à éprouver de la compassion pour les supporters : "Au final, une seule équipe franchira la ligne d'arrivée, mais pour des clubs fiers et des supporters comme ceux d'Anderlecht, Gand et l'Antwerp, ce ne sont vraiment pas des temps heureux".