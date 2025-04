Le jour de la consécration ? Un ancien Diable Rouge tout proche du premier trophée de sa carrière d'entraîneur

Aux Pays-Bas, la finale de la Coupe se joue aujourd'hui. Et un entraîneur belge pourrait bien rafler le trophée.

Les entraîneurs belges qui peuvent se targuer d'avoir remporté un trophée à l'étranger cette saison ne sont pas légion. Vincent Kompany pourrait rejoindre ce cercle assez fermé si le Bayern Munich remporte bien la Bundesliga, mais il n'est pas le seul.

Pas plus tard qu'aujourd'hui, Maarten Maertens pourrait remporter la Coupe des Pays-Bas. Le Belge de 40 ans vit sa première expérience comme entraîneur principal d'une équipe première à l'AZ, qui fera face aux Go Ahead Eagles sur le coup de 18h.

Ce pourrait donc être la première distinction de la carrière d'entraîneur du natif d'Eeklo. Il a cependant déjà remporté la compétition comme joueur avec l'AZ, tout comme le titre de Champion des Pays-Bas, la Supercoupe, et même le titre de Champion de Belgique avec Anderlecht en 2004 (grâce à...12 minutes disputées).

Une finale indécise

Mais soulever le trophée ne sera pas simple : son équipe est très irrégulière, capable de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League contre Tottenham, de remporter le match aller face aux Spurs et de ne plus remporter une rencontre depuis lors (six matchs de rang sans victoire).

En face, Go Ahead Eagles est plutôt confiant. Certains supporters ont même été jusqu'à se tatouer le trophée avant même que la finale ne soit jouée. Il faut dire que le match est très important pour eux : leur club n'a jamais remporté la compétition, son dernier trophée remontant à 1959.