Une saison décevante pour le RSCA Futures : quels jeunes Mauves pourrait-on bientôt voir en équipe A d'Anderlecht ?

Le tour final de Challenger Pro League s'ouvre cette semaine, mais pour les équipes n'ayant pas fini dans le top 6, la saison est terminée. C'est l'heure du bilan au RSCA Futures : quels U23 pourraient passer le cap tant espéré et intégrer la préparation estivale ?

Nathan De Cat

On ne le mentionne que parce que, officiellement, Nathan De Cat (16 ans) est encore un membre du noyau U23 d'Anderlecht. Mais sa dernière apparition en Challenger Pro League date du 29 mars dernier : depuis le 2e match des Champions Playoffs, il est un membre à part entière du noyau de Besnik Hasi.

Cela devrait être officiellement confirmé sous peu : De Cat sera un joueur de l'équipe A la saison prochaine. Certains l'attendaient titulaire face à l'Antwerp et ça ne devrait pas manquer d'arriver dans ces Playoffs. Meilleur passeur du RSCA Futures, capitaine en l'absence de Joren Dom, De Cat est d'une précocité qui l'a fait devenir trop fort pour les U23 assez vite cette saison.

Ismaël Baouf

Difficile pour un défenseur de briller dans une équipe qui n'a plus gagné depuis le mois de février et enchaîne les claques en championnat. Mais la polyvalence de Baouf, capable d'évoluer en défense centrale comme au back, et son calme malgré les 19 ans qu'il n'aura qu'en septembre se voyaient malgré les fréquentes débandades des U23 anderlechtois.

Dans les semaines à venir, Ismaël Baouf va disputer la CAN U20 avec Mo Ouahbi. Une belle opportunité de revenir plein d'expérience et de changer d'air après une fin de saison difficile (le Maroc fait partie des favoris du tournoi). La saison passée, il avait participé au stage estival sous Brian Riemer. Peut-il convaincre cette fois ?

Anas Tajaouart

Meneur de jeu du RSCA Futures, Anas Tajaouart aurait certainement eu plus l'occasion d'exprimer ses évidentes qualités techniques dans une équipe plus souvent dominante. Il a tout de même marqué 3 buts et donné 2 assists en 18 matchs, mais a surtout été appelé à de nombreuses reprises en équipe A, y compris en Europe, sans faire ses débuts.

Milieu créatif de poche, Tajaouart manque peut-être un peu du body nécessaire pour l'équipe A à court terme mais s'il a récemment prolongé jusqu'en 2029, ce n'est pas pour rien. Anderlecht croit en lui. Malheureusement, il est blessé depuis de longues semaines et manquera également la CAN U20. Il fait cependant partie des U23 qu'on pourrait voir durant la préparation.

Ibrahima Kanaté

Arrivé cet hiver, la flèche malienne Ibrahim Kanaté a immédiatement impressionné. Une pointe de vitesse démentielle, mais pas gâchée par une belle lucidité dans les derniers mètres et en sortie de dribble : on n'aurait pas été surpris de le voir découvrir l'équipe A après le départ de Francis Amuzu pour le Brésil.

Ce n'est pas pour rien que son nom est déjà connu par Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali (même s'il ne le suit encore que de loin) : Kanaté a du potentiel et, surtout, son style manque un peu au RSCA actuel. En sortie de banc, il peut amener beaucoup. Dès cet été ?

Gassimou Sylla

Attention, pépite. Si les attaquants de pointe du RSCA Futures cette saison ont un peu peiné à convaincre (y compris Keisuke Goto, retourné dans l'anonymat de la Challenger Pro League après son passage en équipe A et qui manque d'un petit quelque chose), Gassimou Sylla est l'exception.

Après avoir impressionné son monde lors de la Future Cup il y a tout juste un an, Sylla avait signé un contrat l'été dernier, mais Anderlecht devra bientôt passer à table pour discuter d'une prolongation. Auteur de 4 buts cette saison, l'attaquant fait partie des joueurs les plus rapides de Neerpede, et compte aussi 4 buts en 9 matchs avec la Belgique U17. S'il n'a que 16 ans, il n'attendra pas des années, car des clubs s'intéressent à lui...