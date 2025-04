Anderlecht proche d'attirer un ancien du Club de Bruges ? Les cartes sont entre les mains d'un autre club de Pro League

Anderlecht s'est déjà assuré d'un renfort dans l'entrejeu avec Cédric Hatenboer mais également devant avec Mihajlo Cvetković en attaque. En défense aussi, les Mauves devraient se montrer assez actifs.

Depuis quelques mois, Anderlecht tâte le terrain pour Ahmed Touba. Le défenseur algérien s’était révélé au Club de Bruges sous Michel Preud'Homme il y a plusieurs années, il s’est à nouveau signalé du côté de Malines cette saison.

Interrogé par la RTBF, il avait confirmé l’intérêt : "Je ne vais pas le nier, je suis dans le radar d’Anderlecht. On a déjà eu des contacts cet hiver et on va se positionner dans quelques semaines. Ce sera une décision importante, car j’ai 27 ans et ce n’est plus du tout jeune. Il faudra faire le bon choix".

La situation est complexe : Touba est prêté à Malines mais arrivé en fin de contrat à l’İstanbul Başakşehir, son club propriétaire. Dans le même temps, les Malinois disposent d’une option d’achat, estimée à 800 000 euros.

Un profil attractif

Selon Het Nieuwsblad, le KV aimerait lever cette option…pour mieux le revendre. Les dirigeants sont conscients les prestations du joueur dans la défense malinoise en font un élément bankable et que l’intérêt sera à nouveau présent pour lui cet été.

Nos confrères confirment que Touba correspond toujours au profil recherché par Anderlecht, un défenseur gaucher pour pallier le départ de Jan Vertonghen, dont l’absence s’est fait ressentir au niveau de la qualité de relance cette saison. Une piste espagnole serait toutefois également d’actualité.