Mihajlo Cvetkovic n'est pas le remplaçant de Kasper Dolberg : Anderlecht sera certainement encore actif à ce poste

C'est désormais officiel : Anderlecht tient son nouvel attaquant, Mihajlo Cvetkovic. Mais est-il vraiment le remplaçant désigné de Kasper Dolberg ? On peut en douter.

On le sait : le secteur offensif du RSC Anderlecht va être totalement chamboulé cet été. Ceux qui doutaient encore que Kasper Dolberg comptait bien quitter le Sporting cet été ont dû être interpellé par son attitude détachée depuis le début des Playoffs ; le Danois ne restera pas et le club peut espérer toucher une somme correcte (bien qu'inférieure à ce qu'elle serait si Dolberg brillait de mille feux en PO1).

Sa doublure, Luis Vazquez, ne convainc pas grand monde. Il est jeune et si aucune offre satisfaisante ne vient pour lui, il pourrait rester, mais personne ne s'attend à ce qu'il devienne le titulaire et hausse son niveau subitement.

Radzinski est là : maintenant, Köller ?

En réserve ? Keisuke Goto a montré ses limites, Robbie Ure est parti et Gassama Sylla (dont nous parlions récemment) est bien trop jeune pour obtenir un rôle important. Bref : Mihajlo Cvetkovic n'est que le premier renfort d'un secteur qui en verra débarquer au moins deux.

Le Serbe, qui plus est, n'a pas un profil de target-man ni même de pur 9. Au pays, on le décrit comme un profil à la Sergio Agüero, son idole à lui est Luis Suarez. Autrement dit : Cvetkovic est un Radzinski, et il pourrait bien avoir besoin de son Köller.

Qui plus est, Mihajlo Cvetkovic n'a que 18 ans. On l'a vu à l'époque, demander à des gamins même hyper talentueux de porter l'attaque du RSCA ne marche pas toujours - rappelons-nous du duo Fabio Silva-Sebastiano Esposito, dont le talent était indéniable mais qui a fait un double flop monumental.

Olivier Renard n'a donc certainement pas fini de travailler sur le dossier d'un n°9 en vue de la saison 2025-2026 : un grand gaillard technique (Noblesse Oblige...) mais aussi puissant et capable de s'en sortir dos au but. Pas forcément un Dolberg bis, tant le manque d'implication du Danois dans le jeu a parfois donné la sensation que les Mauves jouaient à 10 quand tout ne va pas bien. Plutôt un Vincent Janssen, qui s'est encore par moments promené au Lotto Park dimanche...