"Moins de suspense, moins de spectateurs, et donc une moindre valeur des droits TV" : l'avertissement choc d'un spécialiste sur l'avenir du football belge

Pieter Nieuwenhuis, le spécialiste néerlandais des données derrière le modèle des play-offs en Belgique, n'est pas du tout convaincu par le retour à une formule classique à 18 équipes.

"La Belgique avait enfin un modèle fonctionnel, mais elle se met maintenant hors jeu." a déclaré Pieter Nieuwenhuis sur GrenzEcho. Ses modèles, basés sur des milliers de simulations ont rapidement montré que des formats de championnat plus compétitifs avec des Play-offs généraient davantage de suspense et attiraient plus de fans.

Lorsque la Belgique a frappé à sa porte en 2007, il est vite apparu que le système existant avait besoin d’être modernisé. En 2009, le nouveau format était lancé : après une saison régulière, une Champions’ Play-off avec points divisés par deux était introduite. "Soudain, le suspense durait toute l’année. Les jeunes talents se développaient plus vite, et la valeur économique du championnat augmentait." explique Nieuwenhuis.

Il trouve donc particulièrement dommage que la Belgique abandonne aujourd’hui ce système. "Dans les petits pays footballistiques comme la Pologne, la Roumanie ou le Danemark, on opte justement pour l’innovation pour rester pertinent. La Belgique, elle, va à contre-courant. Il y a eu des querelles internes, et voilà le résultat."

Pour les fans de football traditionnels, un championnat classique sans play-offs est une musique à leurs oreilles. Mais selon Nieuwenhuis, les conséquences ne tarderont pas : "Nous prévoyons 27 % de suspense en moins, moins de spectateurs, et donc une moindre valeur des droits TV. C’est une réaction en chaîne difficile à inverser."

Le fait qu’il ait proposé une alternative rend la situation encore plus amère. "À la demande du Club de Bruges et d’Anderlecht, nous avons simulé un championnat à 14 équipes avec play-offs. Ce scénario s’est révélé le meilleur, tant sportivement que financièrement. Si cela ne tenait qu’au détenteur des droits, DAZN, ils paieraient encore aujourd’hui pour conserver ce modèle."

Pourquoi, alors, n’a-t-on pas écouté ses conseils ? "Parce que certains grands clubs pensent qu’avec moins de compétition nationale, ils seront plus forts en Europe. Mais c’est se tirer une balle dans le pied. La Belgique surperformait dans le classement UEFA précisément grâce à l’équilibre de l’ancienne formule. Aujourd’hui, nous risquons de reculer. Et ce serait vraiment dommage."