Officiel ! Anderlecht prend les devants et annonce son deuxième transfert de l'été !

Ces derniers jours, les rumeurs envoyant Mihajlo Cvetković à Anderlecht se sont intensifiées. L'opération s'est concrétisée ! Anderlecht a officialisé ce midi l'arrivée de l'attaquant serbe de 18 ans, ce dernier signant un contrat jusqu'en 2029.

Cvetkovic sort de ses premiers mois avec l'équipe fanion de Cukaricki après une saison à 33 buts en 25 matchs avec les Espoirs. Il a confirmé chez les grands, avec sept buts en première division serbe cette saison. De quoi être appelé pour la première fois en équipe nationale en mars.

En sélection, il a notamment côtoyé Jan-Carlo Simic, qui lui a vanté les mérites du projet anderlechtois. Simic a ainsi contribué à la deuxième arrivée mauve de l'été après celle de Cédric Hatenboer, déjà négociée cet hiver.

"Nous sommes très heureux d'ajouter Mihajlo à notre sélection pour la saison prochaine. Mihajlo est un attaquant mobile qui peut jouer dans divers systèmes. Il possède un certain flair et a des qualités de finition. La preuve en est qu'il a déjà été appelé en équipe nationale serbe à un jeune âge", explique Olivier Renard.

De son côté, le joueur est très heureux de ce pas en avant dans sa carrière : "Le RSC Anderlecht est un grand nom du football européen qui m'est familier depuis longtemps, car il a une forte tradition d'attaquants serbes. Je suis impatient d'entamer la nouvelle saison cet été".

