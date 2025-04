Genk n'y arrive plus, Thorsten Fink le reconnaît : "Les joueurs subissent une certaine pression"

En difficulté dans ces Champions Play-offs, le Racing Genk a encore été freiné sur la pelouse de l'Antwerp. Un partage logique mais frustrant, qui éloigne un peu plus les Limbourgeois de leurs ambitions. Un coup dur dont ils devront vite se relever.

Le Racing Genk est sous pression. Après deux revers face au Club de Bruges et à l’Union Saint-Gilloise, les Limbourgeois espéraient se relancer sur la pelouse de l’Antwerp. Mais jouer au Bosuil n’est jamais une partie de plaisir, et la rencontre de mercredi l’a une nouvelle fois confirmé.

Les Anversois ont immédiatement imposé un pressing intense, mettant Genk en difficulté. Les Bleu et Blanc ont peiné à poser leur jeu et ne sont jamais réellement parvenus à dominer la rencontre, globalement équilibrée. Les deux équipes se sont procuré de belles occasions, mais le partage semble logique au vu de la physionomie du match.

"Il manquait cette sensation de légèreté dans notre jeu", a regretté l’entraîneur Thorsten Fink après la rencontre. "D'habitude, notre jeu est simple et fluide, c’est notre force. Aujourd’hui, on sent que les joueurs subissent une certaine pression. Et pourtant, ce n’est qu’en se libérant qu’on pourra exprimer pleinement notre potentiel. Gérer la pression est essentiel, même si ce n’est pas évident en ce moment."

Un coup dur dont Genk devra se relever

Malgré tout, le technicien allemand garde une part d’optimisme : "Nous n’avons pas livré notre meilleur match, mais nous étions au niveau de l’Antwerp. Ce n’est pas brillant, mais ce n’est pas catastrophique non plus. Nous devons progresser si nous voulons atteindre nos objectifs."

Avec ce partage, Genk laisse filer à nouveau des points précieux et voit le titre s’éloigner. Mais Fink préfère retenir le positif : "Revenir au score après avoir été menés 1-0, c’est encourageant. Après deux défaites, c’est un petit pas. Si nous gagnons dimanche, ce sera 4 points sur 6 dans ce double affrontement. On y croit encore."