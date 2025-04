🎥 Dérapage total du Real Madrid : Rüdiger explose et risque très gros

La finale de la Coupe entre le FC Barcelone et le Real Madrid a tourn√© au scandale samedi soir, Antonio R√ľdiger se distinguant notamment par son attitude d√©plorable.

Dans les dernières minutes très tendues du match, où Barcelone a fini par l'emporter grâce à un but de Jules Koundé, plusieurs joueurs du Real Madrid ont complètement dérapé. Lucas Vázquez, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger ont tous été expulsés, mais ce sont surtout les gestes de Rüdiger qui ont choqué.

Après le coup de sifflet final, le défenseur allemand a lancé un glaçon vers l’arbitre depuis le banc de touche. Selon le rapport officiel, plusieurs membres du staff ont dû l'empêcher de s'en prendre physiquement à l’arbitre. À cause de son comportement, Rüdiger risque maintenant une lourde suspension allant de quatre à douze matchs.

This man is 32 years old ūüė≠ūüė≠ generational headloss from Rudiger

— Footy Humour (@FootyHumour) April 26, 2025

Vázquez et Bellingham ne se sont pas non plus fait remarquer de la meilleure des manières. Vázquez a été expulsé après avoir multiplié les remarques envers l’arbitre, tandis que Bellingham a écopé d’un carton rouge pour "attitude agressive" envers les officiels. Après le match, l'entraîneur Carlo Ancelotti a refusé de faire des commentaires clairs, affirmant qu’il ne savait pas exactement ce qui s’était passé.

La tension était déjà montée avant même le coup d’envoi de la finale. L’arbitre désigné, De Burgos Bengoetxea, avait été mis sous forte pression après la diffusion par Real Madrid TV d’une vidéo pointant ses soi-disant erreurs passées. De Burgos, visiblement touché, a même éclaté en larmes pendant un discours.

En signe de protestation, le Real Madrid avait annulé toutes ses obligations officielles avec la fédération espagnole et avait demandé, sans succès, le remplacement de l’arbitre.