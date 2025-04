📷 Le futur coach de La Gantoise aperçu en tribunes face à Anderlecht ?

La Gantoise a livré une prestation honorable face à Anderlecht. Toutefois, l'expulsion de Samoise a pesé lourd et a empêché les Buffalos de jouer pleinement leur chance pour la victoire.

Malgré cette défaite, la performance redonne un peu de confiance, surtout après deux matchs où l'équipe avait encaissé cinq buts à chaque fois ces dernières semaines.

L'entraîneur intérimaire, Milicevic, fait ce qu'il peut avec l'effectif à sa disposition. Mais il semble peu probable qu’il soit encore à la tête de l'équipe la saison prochaine.

Selon le journaliste spécialisé Sacha Tavolieri, le futur coach de La Gantoise pourrait bien avoir assisté à la rencontre depuis les tribunes dimanche face à Anderlecht.

Jonas De Roeck, récemment remercié par l'Antwerp était présent dans les gradins. De quoi alimenter les rumeurs : sera-t-il le prochain entraîneur des Buffalos ?

🔵🦬 Infos #KAAGent:

🇧🇪 On the shortlist to become the Buffalos’ head coach starting next season, Jonas De Roeck was present at the Planet Group Arena to watch the match between Gent and Sporting Anderlecht.

⏳Wait&See… #mercato #JPL #GNTAND pic.twitter.com/14NYx3YDHb