Bye bye le titre ? Genk s'incline à domicile face à l'Antwerp et voit ses chances partir en fumée

Genk s'effondre dans les Champions Play-offs et voit ses rêves de titre s'éloigner. Pendant ce temps, l'Antwerp retrouve enfin le sourire avec un premier succès qui lui permet de grimper au classement.

La dynamique est inquiétante du côté de Genk. Le Racing s’enlise désormais dans une spirale négative. Ce dimanche, les Limbourgeois ont concédé une défaite cette fois face à l’Antwerp 0-1, confirmant leur perte totale de vitesse dans la course au titre.

Rien ne va plus pour Genk, méconnaissable depuis plusieurs semaines. Après un revers contre Bruges et une défaite douloureuse à domicile face à l'Union Saint-Gilloise, le Racing n'a pas su relever la tête. Tenus en échec par l'Antwerp mercredi 1-1, ils n'ont pas su rectifier le tir et ont fini par céder sur un penalty transformé par Tjarron Chery à la 35e minute.

L’impression est de plus en plus marquante : Genk n’affiche plus du tout le niveau qui faisait sa force en phase régulière. Incapables de répondre après avoir encaissé, les joueurs de Thorsten Fink paraissent avoir perdu confiance et repères.

Pendant que Genk s'effondre, l'Antwerp de son côté retrouve le sourire. Enfin récompensé, l’Antwerp décroche sa première victoire et en profite pour dépasser La Gantoise, une belle récompense après plusieurs semaines compliquées.

L’ambiance n’est plus à l’optimisme pour Genk, désormais troisième. La crainte d’un naufrage complet commence à s’installer parmi les supporters.