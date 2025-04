La dure loi des Play-Offs frappe encore : "Un ticket pour la Ligue des champions serait déjà magnifique"... Fink, abattu, voit s'effondrer le rêve de titre de Genk

Pour la deuxième fois en trois ans, le Racing Genk touche au but... mais risque encore de voir le titre lui filer entre les doigts.

Effondré sous la pression

La réception de l’Antwerp était cruciale pour le Racing Genk. Une victoire aurait permis au club limbourgeois de repasser provisoirement devant l’Union et Bruges, de faire le plein de confiance et d’aborder les confrontations directes en position de force. Mais rien ne s’est passé comme prévu : Genk a été battu 0-1 à domicile sur un penalty transformé par Chery.

"Il est évident que la pression de la lutte pour le titre est trop lourde à porter pour ce groupe. Et c’est ma responsabilité", a reconnu l’entraîneur Thorsten Fink. "Je n’ai pas su préparer l’équipe à jouer pour le titre", a-t-il admis sans détour.

"Nous devions gagner sous pression et nous n’y sommes pas parvenus. Nous avions neuf points d’avance et nous visions clairement le titre. Mais aujourd'hui... pour devenir champion, il faut savoir s'imposer à domicile", a soupiré Fink. "Je préfère désormais ne plus parler de titre. Un ticket pour la Ligue des champions serait déjà magnifique pour ce groupe."

Fink semble jeter l’éponge

Même si mathématiquement tout reste possible, le technicien allemand semble avoir abandonné l'idée du titre. "Ce groupe a besoin de temps pour grandir. Peut-être y parviendrons-nous lors du prochain match, ou alors la saison prochaine", a-t-il glissé.

La déception est immense dans les rangs de Genk. Quant à la suite, même Thorsten Fink ne sait pas sur quel levier appuyer. "Je pourrais accorder un jour de repos, mais est-ce que cela changerait quelque chose ? C’est difficile d’accepter de ne pas atteindre son objectif. Nous devons retrouver de la positivité. Avec mon expérience, c’est à moi de rebooster les joueurs pour les prochaines rencontres."