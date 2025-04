La course au titre faussée par la VAR ? "À un moment donné, ça suffit" : Genk se sent victime

Le KRC Genk a encaissé coup sur coup ces dernières semaines dans la course au titre. Le niveau de jeu n'est pas à la hauteur, mais il y a également matière à discussion concernant plusieurs décisions arbitrales difficilement compréhensibles.

Le KRC Genk avait bien entamé ses Play-offs, mais tout s'est effondré lors des quatre dernières journées. Les Limbourgeois n'ont pris qu'un point sur douze possibles et ont vu leurs chances de titre sérieusement s'évaporer. Leur jeu n'a plus rien à voir avec celui affiché en saison régulière, ce qui s'explique sans doute par la pression et un manque de confiance.

Mais un autre élément saute aux yeux : Genk subit à répétition des décisions arbitrales défavorables. Peter Vandenbempt a tenu à s'exprimer sur le sujet. Lors du match contre l'Antwerp, il a pointé trois phases de jeu où l’arbitre Jan Boterberg et la VAR ont pris des décisions difficilement compréhensibles.

"Il y avait déjà ce penalty très généreux accordé contre l'Union, et hier la situation a culminé contre l'Antwerp", a commencé Vandenbempt sur Sporza. "Je ne parle pas seulement du penalty, mais aussi de ce geste de type judoka de Kerk. Là aussi, un silence assourdissant de la VAR."

Kerk s’en est sorti avec un simple carton jaune. "Et pour moi, la main de Renders était évidente. Pourtant, Genk n’a pas obtenu de penalty", a poursuivi Vandenbempt. "À un moment donné, ça suffit. Il faut saluer la manière dont Genk reste digne et respectueux dans ses réactions, c’est tout à leur honneur."

"Ils avaient déjà fait preuve du même fair-play il y a deux ans, lors du fameux match du titre contre l'Antwerp. Là aussi, un penalty leur avait été refusé. Mais ça ne devrait pas être normal que des gens polis doivent en payer le prix", a conclu Vandenbempt avec fermeté.