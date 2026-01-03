"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

Le Club de Bruges est en stage en Espagne. Ivan Leko prépare la suite de la saison, avec Romeo Vermant présent dans le groupe.

Romeo Vermant a marqué 8 buts et donné 2 passes cette saison toutes compétitions confondues. À 21 ans, le jeune attaquant a connu ses premières minutes avec les Diables Rouges.

Il est monté au jeu lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre le Kazakhstan. Il aurait pu marquer son premier but, mais le ballon avait rebondi sur son pied au moment de tirer.

Vermant n'a peur de rien

Le match s'est terminé sur un 0-0 décevant, mais cette rencontre restera spéciale pour lui. Il a suivi les traces de son père, Sven Vermant, qui a porté à 18 reprises le maillot de l’équipe nationale.

Sur le terrain, Romeo joue avec son corps et n’hésite pas à aller au contact. Un trait que Vincent Mannaert a relevé dans Het Laatste Nieuws : "Romeo a un petit côté spécial. Il n'a peur de rien. Peu importe l'adversaire en face de lui."



"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller. C'est ce qui l'a mené là où il est aujourd'hui. Il doit s'améliorer techniquement, mais Romeo accepte très bien les critiques", a ajouté Mannaert.