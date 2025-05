L'invité surprise : Mogi Bayat et... Herman Van Holsbeeck ont assisté au sacre de l'Union... mais pourquoi ?

Les matchs pour le titre amènent toujours quelques personnalités notables. Au Parc Duden, Mogi Bayat était notamment présent, tout comme... Herman Van Holsbeeck, l'ancien manager du Sporting d'Anderlecht.

Le Parc Duden était plein à craquer pour ce match qui a permis à l’Union de devenir championne de Belgique pour la première fois depuis 90 ans. Même un ancien homme fort du club bruxellois rival a fait le déplacement. Herman Van Holsbeeck, qui fut le manager d’Anderlecht pendant pas moins de quinze ans, était présent au stade Joseph Marien.

Jusqu’en 2018, Van Holsbeeck était actif au Sporting d’Anderlecht. Successeur de Michel Verschueren, il était notamment responsable de la politique de transferts chez les Mauves. Son histoire au RSCA a pris fin lors de la reprise du club par l’actuel propriétaire Marc Coucke. Un procès a été ouvert en mars dernier autour de la vente du RSCA.

L’avenir dira si, entre autres, Van Holsbeeck s’est rendu coupable de fraude. Depuis 2018, il n’a plus joué de rôle actif dans le football belge, bien qu’il ait été aperçu comme simple spectateur lors de plusieurs matches à domicile de l’Union, dont son petit-fils est un fervent supporter. C'était encore le cas ce dimanche.

Non loin de Van Holsbeeck, un autre visage bien connu du football belge a également pris place : Mogi Bayat. Le quinquagénaire iranien est, lui aussi, une figure emblématique. Il a été directeur général du Sporting de Charleroi pendant sept ans. Après son éviction, il s’est reconverti en agent de joueurs.

À la fin de l’année 2018, Bayat a lui aussi été mis en cause dans le cadre de l’affaire "Opération Mains Propres". Sept ans plus tard, il observait avec attention le dénouement de la Jupiler Pro League, et est toujours bien impliqué dans plusieurs dossiers importants. Herman Van Holsbeeck et Mogi Bayat se sont tombés dans les bras lorsqu'ils se sont aperçus dans les travées du stade.