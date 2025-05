Officiel : voici les deux nouveaux membres du Hall of Fame de la Pro League !

Raoul Lambert et Robbie Rensenbrink sont les deux nouveaux membres du Hall of Fame de la Pro League. L'ancien brugeois a été élu par le public, la légende anderlechtoise sélectionnée par un jury d'experts.

Ce lundi, les Pro League Awards se tiennent à Anvers. Huit prix individuels sont décernés, dont ceux du joueur, du but, du talent et du coach de la saison en Jupiler Pro League.

Lors de cette soirée, deux nouvelles légendes du football belge ont été intronisées au Hall of Fame de la Pro League. Six candidats avaient été nominés il y a quelques semaines : Robbie Rensenbrink, Wilfried Van Moer, Raoul Lambert, Johan Boskamp, Lei Clijsters et l'ancienne Red Flame Heleen Jaques.

Comme lors de la première vague d'intronisations, le public a eu son mot à dire. En effet, Raoul Lambert, joueur le plus plébiscité, intègre le Hall of Fame. L'ancien attaquant, aujourd'hui âgé de 80 ans, est la parfaite représentation du slogan "No sweat, no glory" du Club de Bruges.

La deuxième légende a été sélectionnée par un jury d'experts, composé de Mbo Mpenza, des journalistes Frank Raes, Christine Schréder et Evert Winkelmans et des membres du Hall of Fame déjà intronisés.

Leur choix s'est porté vers Robbie Rensenbrink, légende du Sporting d'Anderlecht, qui rejoint donc également le Hall of Fame de la Pro League. Depuis l'année dernière, celui-ci était déjà composé d'Eric Gerets, Franky Van der Elst, Jan Ceulemans, Jean-Marie Pfaff, Luc Nilis, Michel Preud-homme, Pär Zetterberg, Thomas Buffel, Vincent Kompany et Wesley Sonck.