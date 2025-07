La finale de la Coupe du monde 2026 jouée... à 9 heures du matin aux Etats-Unis ?

Les conditions météorologiques extrêmes qui ont marqué la Coupe du monde des clubs pourraient pousser la FIFA à faire jouer la finale de la Coupe du monde 2026... à 9 heures du matin, heure locale.

La Coupe du monde des clubs, actuellement disputée aux États-Unis, fait face à des conditions climatiques particulièrement difficiles.

En huitième de finale, la rencontre entre Chelsea et Benfica a notamment été interrompue de longues heures à cause d’un violent orage, portant la durée totale du match à 4 heures et 39 minutes.

Mais au-delà des intempéries ponctuelles, ce sont surtout les températures accablantes qui inquiètent. Le thermomètre dépasse souvent les 30°C, avec des pics enregistrés à 35 voire 40°C selon les villes hôtes.

La finale de la Coupe du monde... à 9 heures du matin ?

Ce tournoi est perçu comme une répétition générale pour la Coupe du Monde 2026, et les premières alertes météo pourraient déjà avoir des conséquences.

D’après l'expert Mike Tipton de l'Université de Portsmouth, cité par la BBC, la FIFA devrait envisager d’organiser certains matchs du Mondial — y compris potentiellement la finale — à 9h du matin, heure locale. Une mesure inédite dans l’histoire du football international, mais qui pourrait s’imposer face aux risques liés à la chaleur.