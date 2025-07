Le choix de l'argent ? Chemsdine Talbi demanderait un salaire démentiel pour rejoindre une destination exotique

Chemsdine Talbi a connu la saison de la révélation et intéresse désormais de nombreux clubs. L'Arabie Saoudite, notamment, aimerait attirer l'international marocain...

Chemsdine Talbi (20 ans) ne sera-t-il qu'une étoile filante dans le ciel de la Jupiler Pro League ? L'ailier du Club de Bruges a réalisé une saison 2024-2025 impressionnante, disputant 44 matchs, inscrivant 7 buts et délivrant 5 passes décisives.

De quoi attirer même le regard de Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges. Talbi a finalement choisi le Maroc et a décroché ses premières sélections cette année, sans monter au jeu pour le moment. Il est peu probable, cependant, de le voir revenir sur sa décision et devenir international belge.

Du côté de Bruges, on espère voir Chemsdine Talbi confirmer et rester une saison de plus. Mais une énorme offre serait difficile à refuser, et selon Africa Foot, elle pourrait arriver : l'Arabie Saoudite s'intéresserait de près au jeune brugeois.

Plusieurs clubs saoudiens (on parle d'Al-Nassr, All-Ittihad et Al-Hilal) seraient prêts à s'offrir Talbi, mais Bruges reste inflexible : il en coûterait 25 millions d'euros pour arracher l'international marocain au Jan Breydel. Chemsdine Talbi est estimé à 8 millions d'euros, mais son potentiel justifierait une telle somme.

Du côté de Talbi, précise le média, une destination lucrative n'est pas la priorité mais n'est pas non plus exclue... si le salaire suit. Le Brugeois demanderait ainsi 10 millions d'euros annuels avant d'accepter un transfert, soit plus que de nombreuses stars du championnat saoudien.