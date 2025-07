Officiel : Anderlecht annonce sa cinquième recrue de l'été grâce à un joli coup d'Olivier Renard

Le Sporting d’Anderlecht met tout en œuvre pour retrouver le sommet du football belge. Quatrième du dernier championnat et finaliste malheureux de la Coupe de Belgique, le club bruxellois espère franchir un cap cette saison et enfin soulever un trophée.

Dans cette optique, Olivier Renard s’est montré particulièrement actif dès l’ouverture du mercato. Quatre renforts ont déjà été officialisés : le milieu défensif Cédric Hatenboer, le défenseur central Zoumana Keita, le milieu Nathan-Dylan Saliba et l’attaquant Mihajlo Cvetkovic.

La cinquième recrue a été officialisée ce mardi. Enric Llansana, milieu de terrain des Go Ahead Eagles, arrive au Lotto Park.

Le joueur de 24 ans était d'abord courtisé par l'Union, mais Anderlecht a su se montrer le plus prompt pour s'attacher les services d'un joueur qui a disputé toute la saison en tant que titulaire en Eredivisie.

Un joli coup de la direction anderlechtoise, qui profite d'une clause dans le contrat du joueur pour l'enrôler contre un million d'euros seulement. Un joli coup d'Olivier Renard et des Bruxellois.

