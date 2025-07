OFFICIEL : Lucas Noubi a trouvé sa nouvelle équipe !

C'est officiel, Lucas Noubi rejoint le Deportivo La Corogne. En fin de contrat au Standard de Liège après onze années passées au club, il actait plus tôt dans la journée son départ du Matricule 16.

Le jeune talent est la première recrue estivale du club de seconde division espagnole (Liga Adelante). Il a signé un contrat jusqu’en juin 2029.

"Lucas Noubi est l’un des défenseurs les plus prometteurs du football européen," écrit le club espagnol, qui se réjouit de cette signature. Le natif de Mouscron prononce ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Je suis très heureux de ce projet. J’aime beaucoup la ville, le stade, les supporters… c’est pour ça que j’ai choisi Dépor. Forza Dépor !"

"La promotion est l’objectif. C’est un club ambitieux et je suis ambitieux, c’est quelque chose qui va de pair," pointe notamment l’ancien Rouche.

L’équipe espagnole disputera son premier match amical le 30 juillet prochain contre Watford. L’occasion pour les supporters de certainement découvrir leur nouvelle recrue pour la première fois.

🗣️ “Estou moi contento co proxecto o estadio e a afección”



