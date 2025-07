OFFICIEL : La Gantoise laisse partir un cadre juste avant le début de la saison

C'est officiel, Tsuyoshi Watanabe quitte La Gantoise pour rejoindre le Feyenoord. L'international japonais a paraphé un contrat jusqu'en 2029 avec le club néerlandais.

Depuis son arrivée chez les Buffalos en juillet 2023, le défenseur central a disputé un total de tout pile 100 matchs avec les Gantois. Six buts et quatre passes décisives sont même à mettre à son actif.

Le joueur a déjà rejoint le groupe de Robin van Persie, actuellement en stage en Allemagne. La première échéance officielle du club d’Eredivisie, ce sera le mardi 5 août. Les hommes de l’ancien attaquant affronteront Fenerbahçe dans le match aller du troisième tour de qualification à la Ligue des Champions.

Voici les premiers mots de Watanabe dans sa nouvelle équipe : "Je suis extrêmement heureux que tout soit finalisé et d’être officiellement un joueur de Feyenoord. Feyenoord est un club magnifique, riche en histoire, où l’on se bat toujours pour les titres."

"Et à Rotterdam, je retrouverai aussi un compatriote, Ayase Ueda, que je connais de l’équipe nationale. J’ai hâte de découvrir De Kuip et de saluer les supporters", conclut-il.

