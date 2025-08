Une offre de 33 millions d'euros sur la table pour le Club de Bruges !

Après Ardon Jashari, c’est désormais Joel Ordonez qui semble être frappé par une sévère crise de "transférite", même si, selon l’entraîneur Nicky Hayen, il souffrirait également de quelques gênes physiques. Quoi qu’il en soit, il ne sera pas présent vendredi soir.

Le défenseur central est dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League (Chelsea et Liverpool), mais c’est surtout l’Olympique de Marseille qui se montre très concret dans ce dossier.

On semble se diriger vers une nouvelle saga du mercato au Club de Bruges. Comme pour Jashari, le club n’a aucune intention de laisser partir Ordonez facilement.

Il ne partira qu’en cas d’offre jugée adéquate. Et ici aussi, cela signifie plus de 30 millions d’euros. Marseille reste cependant très insistant.

Joel #Ordóñez is one step away to #OlympiqueDeMarseille from #ClubBrugge for €30M + 3M as bonuses. Ordonez has already asked to be sold and wants to sign for #OM. Ready a contract until 2030. #transfers #TeamOM