Défaite amère pour le Club de Bruges : Hans Vanaken dénonce un penalty "léger"

Le Club de Bruges a perdu vendredi soir 2-1 contre Malines. Hans Vanaken a estimé que le penalty était très léger.

Pas de six sur six pour le Club de Bruges. Les hommes de Nicky Hayen se sont inclinés 2-1 face au KV Malines, qui a profité d’un penalty et d’un beau but de Mrabti.

"On a dominé le match, mais on s’est retrouvé face à un bloc bas. Ce n’est jamais facile à contourner. On a eu assez d’occasions pour gagner, même si ce n’étaient pas de très grosses occasions pour nous. Il faut qu’un ballon tombe bien une fois, mais malheureusement, ça n’a pas été le cas", a déclaré le capitaine du Club, Hans Vanaken, au micro de DAZN.

Il semblait un peu frustré, mais il a expliqué pourquoi : "Tu me connais… Quand certaines choses se passent au-dessus de nous, sur lesquelles on n’a aucun contrôle, c’est difficile de faire quelque chose. Ça peut être frustrant, et c’est normal." Et de quoi parle-t-il exactement ? "Je pense que tout le monde sait très bien de quoi je parle."

Le capitaine faisait ici référence à l’arbitre et au penalty : "Je dois revoir les images, j’ai vu que ça touchait sa main. Mais comment sa main était placée, je ne sais pas. Si on dit qu’il faut éliminer les penalties légers, alors je pense que celui-là en faisait partie."

Vanaken retient tout de même quelques points positifs : "Notre domination, le fait de continuer à chercher des ouvertures et des possibilités… On a fait ça pendant 90 minutes. Sur les contres, on doit parfois mieux défendre. Le deuxième but qu’on prend est vraiment ridicule. On a tout donné, maintenant cap sur mercredi."