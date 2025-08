Les choix forts d'Ivan Leko : un ancien titulaire de Gand poussé vers la sortie, un club s'intéresse déjà à lui

Passé derrière Wilfried Kanga dans la hiérarchie, Andri Gudjohnsen peut quitter La Gantoise. En Pologne, le Lech Poznan s'intéresse à lui.

Arrivé à La Gantoise l'été dernier pour près de trois millions d’euros, Andri Gudjohnsen — fils de l’ancien international islandais Eidur Gudjohnsen — reste l’un des transferts les plus coûteux du club au cours des cinq dernières années.

Depuis son arrivée, l’attaquant de 23 ans a disputé 47 rencontres sous le maillot gantois, inscrivant cinq buts et délivrant deux passes décisives. Des statistiques modestes qui peinent à convaincre les supporters et le club. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à deux millions d’euros.

Un rôle secondaire à Gand

Malgré un potentiel reconnu, Gudjohnsen ne figure pas parmi les premiers choix d'Ivan Leko, qui privilégie clairement Wilfried Kanga, qu'il avait rencontré au Standard. Lors du match d’ouverture face à Saint-Trond, il n’a bénéficié que de quatre minutes de jeu. Contre la RAAL, il a remplacé Kanga dans le temps additionnel.

Cette situation n’a pas échappé à certains clubs à l’étranger. En Pologne, le Lech Pozan s’intéresse activement à lui, dans le but de renforcer son secteur offensif et de concurrencer Mikael Ishak. Selon la presse locale, des discussions sont en cours entre les deux formations.

Lié à La Gantoise jusqu’en juin 2028, Gudjohnsen ne partira pas à n’importe quel prix. Le club belge conserve une position favorable dans les négociations. Toutefois, une partie des supporters ne verrait pas d’un mauvais œil son départ, espérant libérer une place et une masse salariale pour un profil plus efficace devant le but.