Plusieurs tentatives, pas encore d'accord : la condition stricte pour que Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp

Michel-Ange Balikwisha reste une cible importante pour le Celtic. Le club écossais envisage cependant de finaliser le transfert uniquement s'il se qualifie pour la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Le Celtic Glasgow s’intéresse depuis un certain temps à Michel-Ange Balikwisha, l’ailier du Royal Antwerp. Le club écossais le considère comme un potentiel successeur à Nicolas Kühn, récemment transféré à Como.

Malgré plusieurs tentatives pour finaliser l’opération, le transfert de l'ancien international espoir belge a été reporté à plusieurs reprises. Selon le média Transferfeed, les raisons de ces reports sont désormais connues.

Les discussions restent complexes, en grande partie parce que le Celtic adapte sa stratégie de recrutement aux résultats des tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le club ne pourra finaliser l’arrivée de Balikwisha qu’en cas de qualification pour la phase de ligue, qui permettrait de dégager le budget nécessaire.

Une qualification plus incertaine cette saison

Contrairement aux trois dernières saisons, où le champion d’Écosse bénéficiait d’un accès direct à la phase de groupes, le Celtic devra cette année passer par les barrages. Le tirage au sort pour ces matchs aura lieu ce lundi. Les rencontres sont prévues pour les 20 et 21 août (aller) et les 27 et 28 août (retour).

En cas de qualification, le club écossais pourra renforcer son effectif, et le nom de Balikwisha figure en haut de leur liste. L’ailier anversois, dont le contrat expire en juin 2025, est l’un des joueurs transférables cet été. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros.