Un cadre de Malines plus que jamais sur le départ après sept ans : "Mais il n'y a pas encore d'accord"

Présent à Malines depuis sept ans, Nikola Storm est proche de quitter le club. Fred Vanderbiest n'a pas caché la situation après la victoire face au Club de Bruges.

Malines a signé la belle performance du week-end dès vendredi soir en s'imposant face au Club de Bruges, derrière les Casernes (2-1). Une rencontre à laquelle n'a pas participé Nikola Storm, resté sur le banc.

Présent à Malines depuis sept saisons, l'ailier de 30 ans semble plus que jamais sur le départ, et la Turquie apparaît comme la destination la plus probable. L'entraîneur Fred Vanderbiest a évoqué son cas en conférence de presse.

"Il est toujours en négociations. Hier, il est revenu d'une réunion avec le conseil d'administration, mais aucun accord n'a été trouvé", a-t-il assuré, ouvrant tout de même la porte à un départ dans les prochaines semaines.

Nikola Storm proche d'un départ de Malines

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Storm a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en 33 matchs la saison dernière. Depuis son arrivée à Malines, il a inscrit 52 buts et délivré 47 passes décisives en 237 matchs.

Avec quelques renforts ciblés et la continuité assurée par Fred Vanderbiest, Malines espère pouvoir se mêler à la course aux Champions Play-Offs cette saison. Cela devrait toutefois se faire sans Nikola Storm.