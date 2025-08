Même eux ne sont pas encore au point : Bruges s'incline au KV Malines

Après s'en être sorti de justesse contre Genk dans un match d'assez haut niveau, le Club de Bruges a montré quelques fragilités Derrière les Casernes. Les Blauw & Zwart se sont inclinés face au KV Malines.

Pour leur premier match dans leur stade renommé officiellement "Achter de Caserne" (le sponsoring avec AFAS a pris fin et n'a pas été remplacé), le KV Malines a fêté ça de la plus belle des façons. Les Sang & Or ont en effet fait trébucher le vice-champion de Belgique, le FC Bruges (2-1).

Les Gazelles auront été prises à froid, et notamment la surprise du chef Zaïd Romero, acheté 6 millions d'euros à l'époque et qui ne va pas encore les justifier ce soir. Un centre de Pflücke va chercher Kerim Mrabti dès la 7e minute (1-0).

Romero se trouait encore au duel avec Lauberbach quelques minutes plus tard, mais Nordin Jackers sortait le but du K.O. Le KV Malines contrôlera le terrain avec autorité, seuls quelques centres brugeois amenant un danger relatif dans le rectangle des locaux.

En seconde période, catastrophe pour Roméo Vermant, déjà peu inspiré : l'attaquant brugeois commet une faute de main dans son rectangle, qui n'échappe pas à la VAR. C'est un penalty que transforme Rob Schoofs (2-0, 50e). Vermant sortira à l'heure de jeu, tout comme Romeo, Reis et Vetlesen : Hayen est consicent du problème.

Mais même ces changements n'empêcheront pas Malines de continuer à être la meilleure équipe sur le terrain : un peu plus de précision de Lauberbach et Pflücke, et le 3-0 tombait. C'est finalement Christos Tzolis qui réduira l'écart (2-1, 68e), et Bruges poussera pendant 20 minutes, sans que l'égalisation tombe. Pas l'idéal avant un éliminatoire de Champions League contre Salzbourg.