Penalty oublié, Praet proche du contre son camp : Genk et l'Antwerp se quittent dos à dos

Le Racing Genk et l'Antwerp se sont quittés dos à dos au terme du premier choc de ce dimanche. Les Anversois auraient pu bénéficier d'un penalty en fin de première période.

C’est un choc entre Genk et l’Antwerp qui ouvrait ce dimanche de deuxième journée de Pro League. Une rencontre très attendue à la Cegeka Arena, entre deux candidats sérieux aux places européennes.

Pourtant, le match n’a pas démarré sur le rythme espéré. Vingt premières minutes très calmes, avant que la première occasion sérieuse ne se transforme en but : très remuant, Gyrano Kerk sert Vincent Janssen, qui ouvre le score (0-1, 24e).

La rencontre s’anime alors. Cinq minutes plus tard, une phase bien construite permet à Sattleberger de glisser le ballon à El Ouahdi dans un petit espace. L’ailier trompe Lammens et remet les deux équipes à égalité.

Le plan de l'Antwerp a fonctionné, des regrets pour le Racing Genk

Les Anversois auraient pu obtenir un penalty en fin de première période : après un bel effort individuel, Gyrano Kerk semble avoir été arrêté fautivement par Mujaid Sadick dans la surface, mais Lawrence Visser n’a pas bronché, et la VAR non plus.

Dans une rencontre à l’intensité croissante au milieu de terrain, les occasions franches n’ont pas été si nombreuses. Genk a eu la possession, l’Antwerp a joué en contre, mais les gardiens n’ont pas été mis à rude épreuve. Lammens s’est fait une frayeur à vingt minutes du terme sur une passe en retrait de Praet, mais a réussi à tacler le ballon in extremis pour éviter le but contre son camp.

Plus de belles interventions défensives que de frappes réellement dangereuses en fin de rencontre. Genk a poussé, notamment avec les entrées de Tolu Arokodare et Daan Heymans, mais n’a pas su faire la différence face à l’Antwerp. Un partage qui convient plutôt aux Anversois, désormais à deux points. Genk, de son côté, ouvre son compteur, mais pourra nourrir quelques regrets.