"Vu les circonstances, c'est un bon point" : bilan contrasté pour Antoine Colassin après sa première titularisation

Antoine Colassin a fêté sa première titularisation avec Charleroi lors du partage face à Saint-Trond, ce dimanche. L'attaquant de 24 ans s'en réjouit, mais espère pouvoir se montrer décisif bientôt.

Quelques jours après son élimination européenne, le Sporting Charleroi recevait Saint-Trond ce dimanche. Après un penalty concédé, un but inscrit sur une grosse erreur du gardien adverse et l'exclusion de Stulic, les Zèbres ont accroché un point face aux Trudonnaires. Un bon point selon Antoine Colassin, qui s'est présenté au micro de DAZN.

"Un point important, vu les circonstances. On n’était pas forcément partis pour ça, mais on a su aller le chercher avec la mentalité. On a déjà montré la semaine dernière qu’on savait revenir en fin de match, et cette fois, on a su garder ce point. Ce n’est pas facile, surtout avec le match de jeudi et peu de temps pour récupérer, donc ça reste un bon point."

Un bon point pour Charleroi, vu les circonstances

"C’était un match compliqué, certains gars avaient 120 minutes dans les jambes d'il y a trois jours. On s’est un peu cherchés au début, mais une fois que c’était en place, le match est devenu plus physique, plus rude, avec beaucoup de duels. Vu les circonstances, on s’en sort bien. Et pour ma part, c’était important de débuter et de montrer un beau visage."

Arrivé du Beerschot, l'ancien jeune joueur d'Anderlecht a fêté sa première titularisation avec les Zèbres, avant de céder sa place à Romsaas juste avant l'heure de jeu. Un premier accomplissement, même s'il espère prochainement se rendre décisif sous ses nouvelles couleurs.

"Pour moi, ça faisait longtemps que je n’avais plus commencé un match, donc ça fait plaisir. Mais ça montre aussi qu’il reste encore du travail pour pouvoir tenir 90 minutes. Le sentiment est partagé : on aurait espéré une victoire", a-t-il conclu.