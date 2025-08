Grosse erreur trudonnaire, Stulic exclu : Charleroi et Saint-Trond se quittent dos à dos

Charleroi a concédé l'ouverture du score avant de revenir à égalité contre Saint-Trond grâce à une grosse erreur de Kokubo. Stulic a été exclu peu après l'heure de jeu et les deux équipes se sont quittées dos à dos.

Après l'élimination européenne contre Hammarby, Rik De Mil a procédé à quatre changements pour cette rencontre entre le Sporting de Charleroi et Saint-Trond, ce dimanche. Keita, Bernier, Guiagon et Romsaas ont été remplacés par Rogelj, Sow, Colassin et Mbenza. Côté trudonnaire, Adriano Bertaccini, décisif contre Gand le week-end dernier, est évidemment parti à Anderlecht, où il a marqué pour son premier match.

Saint-Trond ouvre le score, Kokubo permet à Stulic d'égaliser

Le premier quart d'heure est très calme et ne donne lieu à aucune occasion franche. C'est Saint-Trond qui se crée la première via Vanwesemael, qui tombe trop facilement dans la surface (18e), puis Yamamoto, taclé par Sow dans le rectangle. La VAR analyse un potentiel hors-jeu — qui n’existe pas — et valide le penalty accordé par Kevin Van Damme. Ito ne se loupe pas et ouvre le score (0-1, 23e).

À la demi-heure, Charleroi se procure enfin sa première occasion. Mbenza récupère un ballon à l'entrée de la surface et enroule ; Kokubo est à la bonne place et réalise une superbe parade (32e). Pétris s'effondre ensuite dans la surface après un duel avec Sebaoui, mais ni l'arbitre ni la VAR n'interviennent (33e).

Impérial sur la frappe de Mbenza, Kokubo se loupe complètement quelques minutes plus tard sur un long ballon de Nzita. Le gardien des Canaris juge mal la trajectoire du ballon, sort et met la tête, mais ne dégage pas. Le ballon monte, redescend vers Stulic, qui marque dans un but que le portier n'avait pas encore rejoint. Une énorme erreur qui permet aux Zèbres d'égaliser (1-1, 41e).

Stulic exclu, partage entre les Zèbres et les Canaris

La seconde période n'est pas beaucoup plus animée que la première, qui ne l'était déjà pas tellement. Il faut attendre l'heure de jeu pour un frisson : Ousou contre la frappe d'Ito, qui réclame un penalty. Kevin Van Damme ne l'accorde pas, et les images de la VAR ne lui permettent pas d’avoir une opinion claire. Il maintient donc sa décision initiale et accorde un corner (62e).

Trois minutes plus tard, c’est un petit coup de tonnerre qui s’abat sur le Mambourg, puisque Charleroi est réduit à dix après l’exclusion de Stulic, qui reçoit une deuxième carte jaune après une intervention fautive sur Musliu (65e). Le Serbe est applaudi par les supporters, mais s’en veut logiquement.

Une carte rouge qui ne prête toutefois pas à conséquence. Charleroi n’a plus vraiment pu jouer la victoire et a dû se contenter du partage, tandis que Saint-Trond n’a pas réussi à faire la différence. Score final : 1-1. Charleroi compte deux points après deux journées de championnat, soit la moitié du total de STVV, qui est à égalité avec l’Union, le Standard et Malines.