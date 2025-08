Présent au stage avec l'équipe A d'Anderlecht, il est dans le viseur d'un club néerlandais

Le jeune Ismaël Baouf, élément important du RSCA Futures mais qui espère aussi recevoir sa chance en équipe A, pourrait recevoir une offre venue des Pays-Bas.

Ismaël Baouf (18 ans) est l'un des piliers défensifs du RSCA Futures, pour lesquels il a déjà disputé plus de 50 matchs de Challenger Pro League malgré son jeune âge. Il a également reçu l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe A, et a participé au stage des Mauves aux Pays-Bas cet été, recevant un peu de temps de jeu.

Il y a cependant peu de chances que Besnik Hasi l'intègre au noyau A : le RSCA manque d'expérience, et compte déjà plusieurs joueurs assez jeunes en défense centrale. Baouf, qui plus est, manque encore clairement de coffre et du développement physique nécessaire pour s'imposer en D1A.

Mais Baouf n'a plus qu'un an de contrat au Sporting d'Anderlecht, et son avenir à court terme pose également question. Des clubs pourraient être tentés d'en profiter, et selon le média frison Omrop Fryslan, le Cambuur SC serait sur les rangs.

Cambuur, club de D2 néerlandaise, serait à la recherche d'un renfort défensif. Interrogé par le média, le directeur sportif de Cambuur, Lars Lambooij, a cependant refusé d'officialiser l'intérêt pour Ismaël Baouf.

Formé à Charleroi jusqu'à ses 15 ans, Ismaël Baouf a ensuite rejoint le RSC Anderlecht et s'est rapidement imposé en Espoirs. Ancien international belge jusqu'en U19, il a rejoint la sélection marocaine U20 l'année passée et y compte déjà 10 caps. Il est estimé à 500.000 euros sur Transfermarkt.