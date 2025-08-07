Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

Cette saison encore, Anderlecht ne sera pas épargné par les blessures. Pour sa première titularisation en Mauve, Ilay Camara s'est claqué, au pied de la Mauve Army.

Ilay Camara n'était pas encore à 100% le week-end dernier contre le Cercle Bruges, délivrant malgré tout une très bonne passe décisive à Bertaccini pour sceller la rencontre. Contre le Sheriff Tiraspol, il a refait le même coup, pour la première fois en tant que titulaire.

Toujours pas prêt pour tenir plus d'une mi-temps, il s'est illustré à la 17ème minute, adressant un magnifique centre à Angulo, qui a conclu d'une seule touche.

Mais peu après, son match était terminé. Après une course, il est resté au sol, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sur le banc, tout le monde savait ce qu'il en était lorsqu'il s'est tenu la cuisse. Cette même cuisse l'a déjà écarté des terrains pendant des semaines lors de la préparation.

Lancé trop tôt dans le onze ?

Camara pourrait devenir une arme très dangereuse pour Anderlecht, car sa vitesse est un énorme atout et ses centres sont de grande qualité, comme il a déjà pu le montrer à deux reprises en à peine une demi-heure sur ses deux premières semaines.

Le fait qu'il soit probablement à nouveau absent des terrains pendant des semaines est un coup dur pour Besnik Hasi, qui attendait avec impatience son retour. A tel point de le titulariser au détriment de Basile Vroninks. Il n'aura finalement même pas tenu jusqu'à la mi-temps comme attendu.