Réaction Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Cette saison encore, Anderlecht ne sera pas épargné par les blessures. Pour sa première titularisation en Mauve, Ilay Camara s'est claqué, au pied de la Mauve Army.

Ilay Camara n'était pas encore à 100% le week-end dernier contre le Cercle Bruges, délivrant malgré tout une très bonne passe décisive à Bertaccini pour sceller la rencontre. Contre le Sheriff Tiraspol, il a refait le même coup, pour la première fois en tant que titulaire.

Toujours pas prêt pour tenir plus d'une mi-temps, il s'est illustré à la 17ème minute, adressant un magnifique centre à Angulo, qui a conclu d'une seule touche.

Mais peu après, son match était terminé. Après une course, il est resté au sol, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sur le banc, tout le monde savait ce qu'il en était lorsqu'il s'est tenu la cuisse. Cette même cuisse l'a déjà écarté des terrains pendant des semaines lors de la préparation.

Lancé trop tôt dans le onze ?

Camara pourrait devenir une arme très dangereuse pour Anderlecht, car sa vitesse est un énorme atout et ses centres sont de grande qualité, comme il a déjà pu le montrer à deux reprises en à peine une demi-heure sur ses deux premières semaines.

Le fait qu'il soit probablement à nouveau absent des terrains pendant des semaines est un coup dur pour Besnik Hasi, qui attendait avec impatience son retour. A tel point de le titulariser au détriment de Basile Vroninks. Il n'aura finalement même pas tenu jusqu'à la mi-temps comme attendu.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Sheriff Tiraspol maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Sheriff Tiraspol
Ilay Camara

Plus de news

Anderlecht double la mise - Direct commenté Live

Anderlecht double la mise - Direct commenté

20:58
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

21:20
C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

21:20
Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

14:00
1
Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

15:30
1
Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

20:30
OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

20:00
C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

19:40
C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

15:00
OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

19:20
Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

19:00
Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart Analyse

Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart

18:40
Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

18:20
Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

18:00
Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

17:30
Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

08:00
Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

17:05
Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

16:30
Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

16:00
2
Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

11:40
La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

14:30
Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

13:30
Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

13:00
Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

11:20
C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

12:40
"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

12:20
C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

12:00
"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

06/08
Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

11:00
"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

10:40
Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

10:00
"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ? Analyse

"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ?

09:30
L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

09:00
L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

06/08
1
🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

08:30
Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Aris Limassol Aris Limassol 2-2 AEK Athènes AEK Athènes
Rosenborg BK Rosenborg BK 0-0 Hammarby Hammarby
Milsami Orhei Milsami Orhei 3-2 Virtus Virtus
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 0-1 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Riga FC Riga FC 3-0 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Viking Viking 1-3 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Olimpija Olimpija 0-0 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Anderlecht Anderlecht 2-0 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Levski Sofia Levski Sofia 0-0 Sabah Sabah
Differdange Differdange 2-3 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
Sparta Prague Sparta Prague 3-1 Ararat Erevan Ararat Erevan
Víkingur Gøta Víkingur Gøta 2-1 Linfield Linfield
Ballkani Ballkani 0-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
CS U Craiova CS U Craiova 0-0 Spartak Trnava Spartak Trnava
Saint Patrick Saint Patrick 0-4 Besiktas Besiktas
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 0-0 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
Hajduk Split Hajduk Split 0-0 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved