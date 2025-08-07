Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

Majeed Ashimeru va quitter le RSC Anderlecht cet été, et pourrait rapporter une belle somme. Le Ghanéen est en ce moment en Allemagne pour finaliser son transfert vers Sankt Pauli.

Il y a un embouteillage dans l'entrejeu au RSC Anderlecht, et cela a rapidement coûté leur place à Mats Rits et Majeed Ashimeru. Alors que Rits est actuellement en discussions pour rejoindre le NAC Breda, Ashimeru devrait quant à lui signer en Allemagne.

Nous vous avions déjà parlé de ce potentiel transfert il y a un peu plus d'une semaine. Majeed Ashimeru était en effet dans le viseur de Sankt Pauli, club de Bundesliga entraîné par Alexander Blessin, ex-coach de l'Union Saint-Gilloise.

C'est désormais presque fait. Le Nieuwsblad rapporte en effet que le joueur est actuellement à Hambourg, ville où se situe le club de Sankt Pauli, afin de finaliser son transfert.

Anderlecht pourrait récupérer 3 million d'euros pour son milieu de terrain, un montant un peu inespéré : Ashimeru était arrivé contre 1,5 million en provenance de Salzbourg, en 2021. Il avait encore deux ans de contrat à Bruxelles.

Depuis son arrivée, Majeed Ashimeru a montré ses qualités par fulgurances, mais des blessures et pépins physiques à répétition l'ont empêché de véritablement exploser. Le public et la plupart de ses entraîneurs ont toujours cru en lui, mais Besnik Hasi l'a finalement mis de côté.