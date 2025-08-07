Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Le KRC Genk a entamé une nouvelle semaine d'entraînement avec trois absents, dont le jeune talent Kos Karetsas, ainsi que Daan Heymans.

Ce mercredi, tous les joueurs du KRC Genk n’étaient pas présents à l’entraînement. Outre le gardien Hendrik Van Crombrugge, qui souffre toujours du dos, et le milieu de terrain Daan Heymans, gêné par une douleur à la cheville, Kos Karetsas manquait lui aussi à l’appel.

C’est ce que rapporte le Belang van Limburg. Le jeune attaquant a indiqué ressentir une gêne au mollet et a été retenu en salle par précaution sur décision du staff médical.

Karetsas absent à l'entraînement du KRC Genk

Selon le journal, la blessure de Karetsas ne serait pas grave. Il est attendu qu’il réintègre le groupe jeudi ou vendredi. Le staff médical suit de près son évolution. Cette absence intervient à l’approche du déplacement important contre le Standard, prévu ce dimanche. Malgré cette interruption momentanée de l’entraînement, le club ne doute pas de sa disponibilité pour le match.

Après deux jours de repos, le groupe a repris avec une séance intense de trois heures ce mercredi. Le KRC Genk ne communique pas davantage pour l’instant sur l’état de santé de Karetsas.

En revanche, la mauvaise nouvelle concerne Daan Heymans : selon le journal, il sera écarté des terrains pour plusieurs semaines. Il doit subir une petite intervention chirurgicale lundi afin de résoudre son problème à la cheville.