Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

Qui dit promotion dit nécessité de renforcer le noyau, et avec un point en 2 matchs, Zulte Waregem a probablement tiré des conclusions. L'Essevee vient de finaliser l'arrivée d'un nouvel attaquant.

Zulte Waregem a un nouvel attaquant. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, le promu flandrien a trouvé un accord avec le club danois de Vyborg concernant la venue de Anosike Ementa (23 ans).

L'attaquant danois d'origine nigériane devrait signer contre une somme estimée à 700.000 euros, avec des bonus pouvant monter jusqu'à 1 million d'euros au total.

Ementa a été formé à Aalborg, mais n'y a pas percé en équipe A (37 matchs, aucun but), et a donc rejoint Vyborg en juillet 2023. Depuis, il y a disputé 74 matchs, inscrivant 14 buts et délivrant 9 passes décisives. Son nom aurait également été coché par La Gantoise.

Mais c'est bien Zulte Waregem qui va s'offrir ses services. Ementa est estimé à un million d'euros sur Transfermarkt, et était encore sous contrat jusqu'en décembre 2026 à Vyborg. Cette saison, il a disputé 3 matchs, inscrit un but et délivré 2 assists.

C'est un renfort prometteur pour l'Essevee, qui a besoin de consolider son noyau en vue de la D1A. Les Flandriens n'ont pour le moment pris qu'un point en deux matchs, et ne disposaient que de Tobias Hedl et Jelle Vossen au poste d'avant-centre. 

