Il a 16 ans, il est titulaire en Pro League... et il attire de grands clubs : ce joueur a fait un choix intelligent

Moncef Zekri n'était encore qu'un espoir chez les U18 la saison dernière, et le voilà déjà titulaire en Pro League à seulement 16 ans. Et il le fait avec une maturité étonnante ! Malines voit briller une pépite que l'Ajax et Leverkusen observaient déjà par le passé.

Tout est allé très vite, vraiment très vite. Zekri n’a été promu chez les jeunes de Malines qu’après le Nouvel An la saison dernière. Il s’est ensuite fait remarquer lors de la CAN U17 avec le Maroc – qu’il a remportée – avant de recevoir sa chance avec le noyau A.

Et il l’a saisie à deux mains. Aujourd’hui, il est non seulement titulaire à Malines, mais aussi le plus jeune titulaire de toute la compétition !

Toujours en progression

Ce n’est pas un hasard, car Zekri a tout : de l’endurance, de l’envie vers l’avant, de la technique et une bonne dose d’agressivité. Sur le flanc gauche, c’est un piston moderne pur sang. Il n’a pas peur d’aller au duel, il surgit dans le rectangle et dispose d’un coup d’accélérateur capable de rendre fou ses adversaires.

L’entraîneur Fred Vanderbiest est un homme heureux. Dans un été où Malines a dû dire adieu à son arrière gauche Foulon, Zekri s’est naturellement imposé comme priorité. Pas une solution temporaire, mais un choix structurel. "Il fait du très bon travail et progresse chaque semaine", confie-t-on en interne.

Une bonne tête sur les épaules

Que les grands clubs soient à l’affût, c’était logique. L’Ajax et le Bayer Leverkusen ont vu ses belles prestations au Maroc. Mais Malines a joué intelligemment : avec un contrat pro, un parcours clair et surtout du temps de jeu, le club a su contrer la tentation d’un départ prématuré. Et Zekri ? Il a fait le choix conscient d’un environnement où il peut se développer sereinement.

Malines confirme ainsi une fois de plus sa réputation de club formateur. Tandis qu’ailleurs les jeunes s’effondrent sous la pression, Zekri reçoit ici la confiance et les minutes. L’avenir ? Il s’annonce prometteur !