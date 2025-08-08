Le Standard, La Gantoise ou l'Antwerp ? Steven Defour cite un autre club surprenant pour fermer la marche du top 6 en fin de saison

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Steven Defour se risque à une prédiction et dévoile les clubs qu'il voit dans le top six cette saison. Saint-Trond pourrait être la surprise, selon lui.

La troisième journée de Pro League débutera déjà ce vendredi. Il est encore tôt, mais Steven Defour ose déjà prédire quelles équipes atteindront les Champions' Play-offs.

"Le Club de Bruges, Genk et l’Union sont intouchables", déclare-t-il dans le Belang van Limburg. "Et selon moi, Anderlecht est aussi une valeur sûre pour le top six."

"Les deux dernières places se joueront donc entre La Gantoise, l’Antwerp et le Standard. Sauf si un autre club parvient à créer la surprise", poursuit-il. Defour a d’ailleurs déjà une idée de qui pourrait surprendre.

"Saint-Trond. Ne sous-estimez pas Wouter Vrancken", affirme-t-il clairement. "Si Wouter peut faire les choses à sa manière et bénéficie du soutien total de sa direction, Saint-Trond pourrait bien réaliser une excellente saison. Goto est un attaquant totalement différent de Bertaccini, mais Wouter sait exactement ce qu’il veut."

"Je suis certain qu’il construit quelque chose. Ma prédiction : ils finiront entre la sixième et la neuvième place. Et peut-être atteindront-ils même les Play-offs 1", conclut Defour. Saint-Trond a commencé sa saison par une victoire 3-1 contre La Gantoise, suivie d’un match nul 1-1 à Charleroi.