Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

Steven Defour est sans club en tant qu'entraîneur depuis plus d'un an et demi, depuis son départ du KV Malines en novembre 2023. Malgré son expérience et son nom bien connu dans le football belge, l'ancien Diable Rouge de 37 ans attend toujours une nouvelle opportunité sur un banc de touche.

Cet été, Steven Defour a bel et bien reçu quelques propositions pour reprendre du service. Pourtant, il ne s’est pas senti pleinement convaincu de se relancer à 100 %.

"J’ai reçu deux offres cet été, mais je n’étais pas suffisamment convaincu pour m’y replonger à fond, au quotidien", a-t-il confié dans le Belang van Limburg.

Une proposition étonnante est venue du Sporting Hasselt. Le club a pris contact avec lui via Sam Kerkhofs, propriétaire et ami de Defour, qui voulait d’abord vérifier s’il ressentait encore cette “petite étincelle” de coach. "Ils étaient en train d’établir une shortlist à ce moment-là. Si j’avais dit oui, j’aurais fait partie des candidats", explique Defour.

Pour l’instant, il se dit pleinement satisfait de son rôle de consultant : "Peut-être que je verrai les choses différemment dans quelques mois, mais pour l’instant, je suis parfaitement heureux avec ma vie et mon travail d’analyste", affirme-t-il.

À moins qu’une offre "vraiment spectaculaire" n’arrive, Defour n’anticipe aucun changement dans sa situation actuelle. Il continue donc de profiter de la vie en dehors des terrains… tout en restant disponible si l’envie venait à revenir.