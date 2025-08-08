Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La saison ne fait que débuter, mais Steven Defour a fait son choix concernant le prochain vainqueur de la Pro League.

Steven Defour est convaincu à 100 % : après les deux premières journées de Pro League, il pense que le Club de Bruges sera champion cette saison.

"Ils sont supérieurs aux autres clubs en Belgique", explique Defour au journal Het Belang van Limburg. "L'Union et Genk s'en rapprochent, mais les autres clubs sont très loin derrière."

L’ancien joueur reconnaît que l’Union Saint-Gilloise a bien travaillé pendant le mercato. Les choses devraient s’améliorer pour eux, surtout que Pocognoli prépare l’équipe pour la Ligue des Champions.

Defour reste sceptique concernant Anderlecht cette saison. Selon lui, le club doit d’abord mettre en place une vraie structure avant de pouvoir jouer un rôle important.

"On dirait qu’il y a une réorganisation tous les deux mois, avec des gens qui sont mis de côté. Désolé, mais un club sans vision à long terme ne peut pas avancer", poursuit Defour. "Or, c’est essentiel pour progresser et obtenir des résultats, comme Genk sait très bien le faire", conclut-il.