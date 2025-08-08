Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance
Photo: © photonews

La saison ne fait que débuter, mais Steven Defour a fait son choix concernant le prochain vainqueur de la Pro League.

Steven Defour est convaincu à 100 % : après les deux premières journées de Pro League, il pense que le Club de Bruges sera champion cette saison.

"Ils sont supérieurs aux autres clubs en Belgique", explique Defour au journal Het Belang van Limburg. "L'Union et Genk s'en rapprochent, mais les autres clubs sont très loin derrière."

L’ancien joueur reconnaît que l’Union Saint-Gilloise a bien travaillé pendant le mercato. Les choses devraient s’améliorer pour eux, surtout que Pocognoli prépare l’équipe pour la Ligue des Champions.

Defour reste sceptique concernant Anderlecht cette saison. Selon lui, le club doit d’abord mettre en place une vraie structure avant de pouvoir jouer un rôle important.

"On dirait qu’il y a une réorganisation tous les deux mois, avec des gens qui sont mis de côté. Désolé, mais un club sans vision à long terme ne peut pas avancer", poursuit Defour. "Or, c’est essentiel pour progresser et obtenir des résultats, comme Genk sait très bien le faire", conclut-il.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Steven Defour

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 09/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 09/08 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 09/08 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Louvain OH Louvain
