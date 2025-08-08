Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

En cas de transfert de Joel Ordóñez, la direction d'Independiente del Valle peut elle aussi se frotter les mains. Le club équatorien a en effet toujours droit à une belle somme grâce à une clause de revente négociée lors du départ du défenseur, aujourd'hui révélation du Club de Bruges.

Le Club de Bruges a recruté Ordóñez en 2022 en provenance d’Independiente del Valle, avec une clause de revente prévoyant que le club formateur touche 20 % de la plus-value en cas de future vente.

Joel Ordóñez s’est imposé la saison dernière comme un titulaire indiscutable en défense chez les Blauw en Zwart. Cette montée en puissance bénéficie désormais clairement à son ancien club : selon plusieurs médias sud-américains, Independiente del Valle aurait droit à une somme importante en cas de transfert.

Le Club de Bruges en veut plus de 30 millions

Joel Ordóñez attire l’Olympique de Marseille. Plusieurs sources indiquent que l’OM aurait formulé une offre avoisinant les 30 millions d’euros, plus des bonus. Bruges aurait refusé cette première proposition et viserait un montant supérieur.

Si un accord de cet ordre venait à être conclu, ce serait un joli coup pour Independiente del Valle : sur une vente entre 35 et 37 millions d’euros, leur part de 20 % pourrait rapporter environ 7 millions d’euros.

Les négociations sont toujours en cours, mais les enjeux financiers sont clairs : un renfort potentiel pour l’OM, une progression sportive pour Ordóñez, et une belle opération pour le Club de Bruges ainsi que pour le club équatorien.