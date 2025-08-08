Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

Rik De Mil est à la recherche de sa première victoire cette saison. Aucune en Europe et pour le moment aucune en championnat...

Charleroi peine à démarrer sa saison, sans victoire depuis la reprise. Après un nul 0-0 contre Hammarby en Conférence League, les Zèbres ont concédé une défaite 1-2 au match retour à domicile. En championnat, deux partages contre OH Louvain (2-2) et Saint-Trond (1-1), deux points pris sur six.

Avant le déplacement à La Louvière, Rik De Mil a livré ses impressions en conférence de presse. "J’aurais préféré qu’on joue encore en Europe en semaine, mais il faut faire avec la situation comme elle est et je pense que le mieux était de donner un peu de repos aux joueurs."

Ce "derby wallon" a une importance pour De Mil. "C’est une première pour moi d’affronter La Louvière avec Charleroi et j’assimile un peu ce duel au choc wallon. Beaucoup de choses arrivent dans un tel match, l’atmosphère change par rapport à d’habitude."

Sur l’arbitre Nicolas Laforge, ancien joueur de La Louvière, le coach s’interroge. "Je ne sais pas si c’est très intelligent de le choisir lui pour ce match. Cela amène de la pression sur ses épaules qui n’est pas nécessaire."

L’absence du buteur Stulic pèse sur l’équipe. "C’est évident qu’il est très important pour nous. Et puis, pour moi, c’était une exclusion sévère, mais c’est fait et on ne peut pas le changer."