Retournement de situation : un transfert à l'Antwerp tombe à l'eau

Le transfert de Ryan Guilherme à l'Antwerp est annulé. Arrivé du Brésil pour finaliser l'opération, le milieu offensif de 22 ans repartira à Fortaleza.

Le transfert de Ryan Guilherme n’aura finalement pas lieu. Annoncé tout proche d’un départ, le milieu offensif brésilien de 22 ans ne rejoindra pas l'Antwerp. Pourtant, le joueur avait quitté son pays natal pour finaliser son arrivée.

Selon le journaliste David Van den Broeck, l’accord prévu est tombé à l’eau, sans qu’aucune explication officielle ne soit donnée. Tout était prêt pour officialiser l’opération.

Sous contrat avec Fortaleza jusqu’au 31 décembre 2026, Guilherme aurait coûter moins cher. Sa valeur marchande est estimée à 700 000 euros par Transfermarkt.

La saison passée, le Brésilien a inscrit un but et délivré trois passes décisives. Des statistiques modestes, mais qui avaient suffi à attirer l’attention du club anversois.

Le joueur devra retourner à Fortaleza et se concentrer sur la suite de son parcours. L’Antwerp devrait sans doute s’exprimer sur les raisons de cette annulation.