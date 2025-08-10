🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Lors du derby de la Venise du Nord entre le Club de Bruges et le Cercle, l'arbitre principal Lothar D'Hondt a voulu consulter la VAR pour vérifier la position de hors-jeu de Bjorn Meijer sur le but de Ludovit Reis. Mais le système était hors service, et il a fallu recourir à une solution de fortune.

53 minutes s’étaient écoulées dans le derby entre le Club de Bruges et le Cercle. En début de seconde période, Ludovit Reis pensait avoir débloqué la situation en reprenant d’un tir enroulé à ras de terre un centre de Bjorn Meijer. Mais ce dernier, passeur décisif, était clairement hors-jeu. C’est en tout cas la décision qu’ont prise les arbitres sur le terrain.

Cette décision a évidemment été vérifiée par la VAR, et c’est là qu’un problème est survenu. La vérification a pris du temps et, dans la cabine des commentateurs de DAZN, on a vite compris pourquoi.

"La VAR est indisponible. Notre réalisateur vient d’apprendre que le quatrième arbitre a sorti son téléphone portable et est en communication avec Tubize." Une scène absolument inattendue.

La VAR remplacée par des Airpods lors du derby de Bruges

L’arbitre principal, Lothar D’Hondt, a expliqué la situation aux entraîneurs, tandis que le quatrième arbitre, Kevin Van Damme, appelait Brent Staessens, désigné comme assistant vidéo pour la rencontre. "Le plan de secours est d’ouvrir la ligne vers Tubize via iPhone. Faire un peu de publicité pour les AirPods", a plaisanté DAZN sur ses réseaux sociaux.

Une remarque qui n’avait rien d’exagéré puisque Kevin Van Damme est effectivement apparu sur le bord du terrain avec de gros AirPods blancs dans les oreilles. De cette manière, la communication entre Bruges et Tubize a pu être maintenue. L'attente n'a finalement pas été si longue, et le but de Reis a bien été annulé.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Cercle de Bruges
Ludovit Reis

Plus de news

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

21:40
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Meunier - Djenepo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Meunier - Djenepo

10:00
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

09:00
Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

07:20
Une expulsion précoce aide le Club de Bruges à se défaire d'un Cercle courageux

Une expulsion précoce aide le Club de Bruges à se défaire d'un Cercle courageux

18:20
1
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

08:40
📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

09:20
19 ans plus tard : RAAL - Charleroi, le retour du choc hennuyer qui a longtemps manqué au football belge

19 ans plus tard : RAAL - Charleroi, le retour du choc hennuyer qui a longtemps manqué au football belge

08:00
"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

08:20
Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk Analyse

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

06:40
"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

07:00
Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

06:20
Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent" Réaction

Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent"

23:25
1
Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

22:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

21:20
Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

22:20
La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

21:49
Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

21:20
En renard des surfaces, Benito Raman offre un précieux succès à Malines, sur la pelouse de Westerlo

En renard des surfaces, Benito Raman offre un précieux succès à Malines, sur la pelouse de Westerlo

20:14
🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

21:00
Un jeune Diable coéquipier de Saelemaekers, Jashari et Modric ? L'AC Milan veut dépasser tout le monde sur le gong

Un jeune Diable coéquipier de Saelemaekers, Jashari et Modric ? L'AC Milan veut dépasser tout le monde sur le gong

20:40
Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

19:06
🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France

🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France

19:30
C'est officiel : le Racing Genk officialise le retour d'un ancien champion juste avant son déplacement au Standard

C'est officiel : le Racing Genk officialise le retour d'un ancien champion juste avant son déplacement au Standard

18:42
Pep Guardiola apporte une nouvelle inquiétante pour Manchester City : "Il ne sera pas disponible avant septembre"

Pep Guardiola apporte une nouvelle inquiétante pour Manchester City : "Il ne sera pas disponible avant septembre"

18:00
Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

17:00
Un titulaire des Diables Rouges doit vite trouver un club sous peine de manquer le Mondial 2026

Un titulaire des Diables Rouges doit vite trouver un club sous peine de manquer le Mondial 2026

17:30
Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

16:40
La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?

La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?

16:23
"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

16:00
Un club de Ligue 1 prêt à recruter Kasper Dolberg ?

Un club de Ligue 1 prêt à recruter Kasper Dolberg ?

15:30
OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat de trois ans à un jeune talent qui impressionne déjà beaucoup

OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat de trois ans à un jeune talent qui impressionne déjà beaucoup

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved