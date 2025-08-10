🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

Lors du derby de la Venise du Nord entre le Club de Bruges et le Cercle, l'arbitre principal Lothar D'Hondt a voulu consulter la VAR pour vérifier la position de hors-jeu de Bjorn Meijer sur le but de Ludovit Reis. Mais le système était hors service, et il a fallu recourir à une solution de fortune.

53 minutes s’étaient écoulées dans le derby entre le Club de Bruges et le Cercle. En début de seconde période, Ludovit Reis pensait avoir débloqué la situation en reprenant d’un tir enroulé à ras de terre un centre de Bjorn Meijer. Mais ce dernier, passeur décisif, était clairement hors-jeu. C’est en tout cas la décision qu’ont prise les arbitres sur le terrain.

Cette décision a évidemment été vérifiée par la VAR, et c’est là qu’un problème est survenu. La vérification a pris du temps et, dans la cabine des commentateurs de DAZN, on a vite compris pourquoi.

"La VAR est indisponible. Notre réalisateur vient d’apprendre que le quatrième arbitre a sorti son téléphone portable et est en communication avec Tubize." Une scène absolument inattendue.

La VAR remplacée par des Airpods lors du derby de Bruges

L’arbitre principal, Lothar D’Hondt, a expliqué la situation aux entraîneurs, tandis que le quatrième arbitre, Kevin Van Damme, appelait Brent Staessens, désigné comme assistant vidéo pour la rencontre. "Le plan de secours est d’ouvrir la ligne vers Tubize via iPhone. Faire un peu de publicité pour les AirPods", a plaisanté DAZN sur ses réseaux sociaux.

Une remarque qui n’avait rien d’exagéré puisque Kevin Van Damme est effectivement apparu sur le bord du terrain avec de gros AirPods blancs dans les oreilles. De cette manière, la communication entre Bruges et Tubize a pu être maintenue. L'attente n'a finalement pas été si longue, et le but de Reis a bien été annulé.