À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

Ivan Leko ne peut pas encore compter sur deux de ses recrues pour le déplacement de La Gantoise à Malines. Van der Heyden et Paskotsi, par contre, vont pouvoir enchaîner.

Avec seulement trois points pris sur neuf possibles, La Gantoise n’a pas signé le départ espéré. Les Buffalos ont arraché une victoire en fin de match face à la RAAL, mais se sont inclinés contre Saint-Trond et l’Union.

Durant le mercato, Ivan Leko avait exprimé son impatience face au manque de renforts. Les recrues ont fini par arriver, mais toutes ne sont pas encore opérationnelles. En conférence de presse, l’entraîneur croate a reconnu qu’il ne pouvait pas encore compter sur Abdelkahar Kadri ni sur le défenseur central Hatim Essaouabi.

"Nous comptions déjà avoir Kadri dans le groupe la semaine dernière, mais il a été touché à la cheville lors du dernier entraînement", a expliqué Leko. "C’est trop tôt pour envisager une place de titulaire, mais nous verrons avec le médecin s’il peut au moins intégrer la sélection. Kadri doit encore retrouver du rythme, tout comme Essaouabi."

Ivan Leko et La Gantoise veulent rester au contact

"Un déplacement à Malines n’est jamais simple. Le public y pousse toujours son équipe, nous le savons. Mais nous sommes préparés, conscients de leurs forces comme de leurs faiblesses. Nous allons là-bas pour prendre les trois points", a assuré Leko.

Le match se jouera ce samedi à 18h15 au stade Achter de Kazerne. Malines, auteur d'un 7/9 comme Saint-Trond, l'Union et le Standard, peut confirmer son bon début de saison.