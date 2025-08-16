"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

Genk a enfin décroché sa première victoire de la saison. En déplacement à Oud-Heverlee Louvain, les Limbourgeois l'ont emporté 2-1, grâce à deux buts de Zakaria El Ouahdi. La première demi-heure a été impressionnante, mais par la suite, Genk a dû se battre pour empocher les trois points.

Malgré deux buts assez rapides de Zakaria El Ouahdi, c'est dans la douleur que le Racing Genk s'est imposé sur la pelouse de Louvain, ce vendredi soir (1-2). Après la rencontre, Thorsten Fink nous livrait son soulagement, en conférence de presse.

"C’était un match difficile en fin de rencontre, mais tout le monde voulait cette victoire. Les jours de victoire sont de retour, comme l’année dernière. C’est important pour le moral, surtout avec les matchs européens à venir. Nous avons souvent produit un beau football ces dernières semaines sans marquer, cette fois-ci cela a fonctionné."

Thosten Fink a ensuite livré une confession assez étonannte. Il dit avoir écouté les critiques de la presse néerlandophone pour réaliser quelques ajustements. "J’ai 57 ans et j’apprends tous les jours. J’écoute aussi les journalistes. J’ai écouté… donc je suis de retour", a-t-il ajouté en souriant.

L’efficacité prime sur le style, aussi à Genk

Dans son onze de départ figuraient deux nouvelles recrues, Sory Bangoura et Yira Sor. "Avec Sor, nous avons gagné en vitesse, et Bangoura a apporté de la fraîcheur. Cela a bien fonctionné, même si nous avons peut-être eu le moins de contrôle sur le jeu cette saison", a-t-il expliqué.

Pour Fink, l’efficacité passe avant le football parfait. "Nous avons pris les points, et c’est maintenant plus important que de toujours vouloir jouer un football parfait. Nous avons marqué au bon moment."

Enfin, l’entraîneur a plaidé pour de la patience avec son jeune noyau. "Les jeunes joueurs ne sont pas des machines. Nous méritions cette victoire, c’est ce qui compte pour moi. Ce n’était pas exactement comme je le voulais, mais ce n’est pas important maintenant."