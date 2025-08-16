La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"


Photo: © photonews

STVV, Malines, le Standard et l'Union Saint-Gilloise partagent la tête après trois journées, avec 7 points sur 9. Les Canaris peuvent surtout remercier Ryotaro Ito, qui fait déjà oublier Bertaccini grâce à son assurance, ses buts et ses passes décisives.

Arrivé en 2023 en provenance du Japon, Ryotaro Ito réalise son meilleur début de saison depuis son arrivée en Belgique. Le milieu de terrain est apparu à deux reprises en trois journées dans notre onze de la semaine et se révèle comme une véritable trouvaille, déjà présente dans le noyau de Wouter Vrancken.

Contre La Louvière, Saint-Trond pourrait atteindre un impressionnant 10 sur 12 en cas de victoire, ce qui constituerait le meilleur début de saison des dix dernières années pour le club trudonnaire.

Dans un autre rôle, Ryotaro Ito peut-il faire oublier Adriano Bertaccini à Saint-Trond ?

Et Ryotaro Ito y croit fermement. Depuis le départ d'Adriano Bertaccini, Saint-Trond avait besoin d’un nouvel homme capable de créer ou de conclure les actions, et le joueur de 27 ans veut devenir cet élément clé.

Cette saison, il a déjà inscrit trois buts et délivré trois passes décisives, surpassant ses statistiques de la saison précédente en 36 matchs, où il avait marqué deux buts et délivré trois passes décisives.

"Je vise 10 buts et 10 passes décisives. Tout le monde voit que nous sommes plus équilibrés, avec des personnalités fortes sur le terrain. Les résultats et mes statistiques devraient donc s’améliorer", a confié le Japonais au Belang van Limburg. Il est, en tout cas, bien parti.

Suis STVV - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (17/08).

RAAL La Louvière
STVV
Ryotaro Ito

