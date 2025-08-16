Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines
La Gantoise n'a pas pu faire mieux qu'un match nul à Malines. Les Buffalos ont cependant disputé une très bonne seconde période.

Le KV Malines est l'une des équipes en forme de ce début de saison, ce que n'est clairement pas La Gantoise. Battue le week-end passé par l'Union Saint-Gilloise, l'équipe d'Ivan Leko n'a encore remporté qu'un seul match cette saison, de manière poussive, contre la RAAL.

Et ce samedi ne sera pas encore la bonne pour Gand. Les Buffalos ont été contraints au partage (1-1) Derrière les Casernes. Après un bon début de match, La Gantoise s'est retrouvée menée suite à une belle action de Benito Raman, qui a été trouvé Bilal Bafdili (17e, 1-0).

Gand tente de réagir, mais se retrouve surtout presque déjà breaké quand Koudou met le ballon au fond des filets, mais qu'un hors-jeu plus tôt dans la phase est finalement sifflé (27e). Roef doit ensuite sauver les meubles devant Lauberbach (33e). 

La Gantoise finira bien la première période, mais c'est surtout en deuxième mi-temps que les Buffalos vont se réveiller. Ils seront surtout dynamités par l'entrée d'un nouveau très attendu : Abdelkahar Kadri. Et sur son premier ballon, l'ex-Courtraisien envoie un ballon parfait pour Omri Gandelman (64e, 1-1). 

Il n'y aura alors plus que pour les hommes de Leko. Samoise, puis surtout Wilfried Kanga s'offriront des opportunités de faire 1-2, sans y parvenir. Un partage frustrant qui laisse Gand à la 11e place, et empêche Malines d'occuper temporairement la tête de la D1A.

