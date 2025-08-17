Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Kompany débute fort sa saison avec le Bayern. Les Bavarois ont remporté la Supercoupe face à Stuttgart 1-2, grâce à des buts de Kane et Díaz.

Vincent Kompany a offert un nouveau trophée au Bayern Munich. Samedi soir, son équipe a remporté la Supercoupe d'Allemagne en battant Stuttgart 1-2. Le deuxième titre de l'entraîneur belge au club.

Les Munichois ont pris le meilleur départ possible. Profitant d’une erreur défensive, Harry Kane a ouvert le score tôt dans la rencontre.

En seconde période, c’est la nouvelle recrue Luis Díaz qui a fait le break. À la 77e minute, le Colombien a placé une belle tête dans la cage. Diaz a dédié son but à son ancien coéquipier et ami, Diogo Jota, décédé.

Stuttgart n’a pas abdiqué. Dans les derniers instants, Jamie Leweling a réduit le score à 1-2 et fait trembler le Bayern. Les hommes de Kompany ont dû rester concentrés jusqu’au bout pour conserver leur avantage et soulever la coupe.

Avec ce nouveau succès, le Bayern lance sa saison sur une note positive. La Bundesliga reprendra bientôt, et les Munichois entreront en lice le 22 août face au RB Leipzig.