Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

Après une fin de saison dernière délicate en Bulgarie, l'ancien élément du SL16 entrevoit à nouveau la lumière à Lokeren, au côté d'un certain Radja Nainggolan.

Revenu d'une saison en Bulgarie, où il a évolué pour la première fois de sa jeune carrière en première division, au Lokomotiv Sofia, Anisse Brrou est de retour en Belgique et en Challenger Pro League.

S'il a déjà disputé deux saisons pour le SL16, l'équipe réserve du Standard, c'est aujourd'hui avec le Sporting Lokeren qu'il retrouve la Challenger Pro League. Et une place de titulaire.

Car lors du défunt exercice, l'offensif de 26 ans n'a plus eu droit au chapitre en fin de saison. Principalement pour la lutte pour le maintien, qui a vu finalement le Lokomotiv réussir à son objectif.

0 sur 6 avant Liège

Pour débuter cette saison, Brrou a été titularisé d'emblée par le T1 Stijn Vreven. S'il n'a pas encore débloqué son compteur, c'est malgré tout un rôle important qu'il aura à jouer dans la création du jeu waeslandien.

Il s'associera pour cela à un certain Radja Nainggolan, dont il profitera certainement de l'expérience pour poursuivre sa progression. Celle du club, ce sera pour samedi prochain à Daknam, face au RFC Liège.