Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5829

L'avenir de Joel Ordóñez anime le mercato. Le Club de Bruges et l'Olympique de Marseille se rapprochent d'un accord.

Écarté par Bruges depuis plusieurs semaines, Joel Ordonez n’a même pas été retenu pour les qualifications de Ligue des champions, ce qui n’a fait qu’accentuer les rumeurs de départ.

Samedi, Ordóñez était de nouveau absent lors de la victoire 1-0 du Club de Bruges face à Zulte Waregem. Ces mises à l’écart en championnat confirment que le Club ouvre la voie à un transfert vers Marseille.

34 millions ?

Marseille a changé sa proposition pour convaincre Bruges. Selon Teradeportes, le club paierait en plusieurs fois et une partie de la somme dépendrait des performances d’Ordóñez en France.

Le transfert est estimé à environ 34 millions d'euros, mais les deux clubs négocient les derniers détails. Tout indique que l’accord est sur le point d’être finalisé.

À moins de deux semaines de la fin du mercato en France, le transfert paraît de plus en plus proche. Tout laisse penser qu’Ordóñez portera bientôt le maillot de Marseille.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Joel Ordonez

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Ordonez - El Khannouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Ordonez - El Khannouss

12:30
Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

12:15
Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

11:30
Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

12:00
Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

10:40
"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

11:00
Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

08:40
Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

09:30
Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

10:00
"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

10:30
1
🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union Interview

🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union

08:20
Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

09:01
Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

07:30
"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union Interview

"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union

07:00
Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

08:00
Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union Analyse

Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union

23:20
1
Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

22:39
Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

23:00
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

21:40
🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

22:00
1
Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

22:21
Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

21:40
Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

18:03
Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

21:20
L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

21:00
Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

20:20
La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

19:00
Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

19:30
Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

18:10
Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

18:30
Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

17:30
"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

17:00
Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

16:30
Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 13:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved