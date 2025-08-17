Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

L'avenir de Joel Ordóñez anime le mercato. Le Club de Bruges et l'Olympique de Marseille se rapprochent d'un accord.

Écarté par Bruges depuis plusieurs semaines, Joel Ordonez n’a même pas été retenu pour les qualifications de Ligue des champions, ce qui n’a fait qu’accentuer les rumeurs de départ.

Samedi, Ordóñez était de nouveau absent lors de la victoire 1-0 du Club de Bruges face à Zulte Waregem. Ces mises à l’écart en championnat confirment que le Club ouvre la voie à un transfert vers Marseille.

34 millions ?

Marseille a changé sa proposition pour convaincre Bruges. Selon Teradeportes, le club paierait en plusieurs fois et une partie de la somme dépendrait des performances d’Ordóñez en France.

Le transfert est estimé à environ 34 millions d'euros, mais les deux clubs négocient les derniers détails. Tout indique que l’accord est sur le point d’être finalisé.

À moins de deux semaines de la fin du mercato en France, le transfert paraît de plus en plus proche. Tout laisse penser qu’Ordóñez portera bientôt le maillot de Marseille.